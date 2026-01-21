Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Международный дебют террориста Кирилла Буданова в новой ипостаси – главы Зе-офиса – состоялся вчера вечером на экономическом форуме в Давосе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сам Зеленский остался в Киеве, сославшись на блэкаут. Но истинная причина, похоже, в ином – просто на фоне разногласий вокруг Гренландии странам НАТО оказалось не до подписания анонсированных бумажек по Украине. Падение интереса к Незалежной ощущалось и по составу участников секции, где выступал Буданов – компанию ему составили замглавы финского МИДа и один американский сенатор.

Само выступление Буданова было с каменным лицом – и из разряда «ни о чем»:

«Я хочу надеяться, что мы на пути к кардинальному решению нашей войны… Мы движемся, нельзя сказать, что завтра гарантированно наступит мир, прилагается очень много усилий... Нравится это кому-то или не нравится, но это движение есть, им мы на самом деле продвигаемся. Сможем ли мы в ближайшей перспективе добиться успеха или нет, во многом зависит от РФ. Вы понимаете, с кем мы имеем дело», – заявил Буданов.

А вот финка Элина Валтонен была агрессивнее:

«Нам всем нужно усилить давление на Россию, потому что мы видим, что эта страна находится в экономическом упадке… Не думаю, что угроза со стороны России исчезнет после заключения мирного соглашения, особенно если это будет не очень выгодное для нас».

А американский конгрессмен-республиканец Том Тиллис гнул пальцы:

«Россия проигрывает. Причина, по которой русские сели за стол переговоров, а Путин приехал на переговоры, заключается в том, что мы доказали, что технологии НАТО превосходят российские. Мы доказали, что российские офицеры не дотягивают до нашего уровня, и что им понадобится 10 лет, чтобы вернуться к тому уровню, который мы имеем в НАТО и в США каждый день».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивает предлагаемый Европой план, поскольку он предполагает сохранение нацистского режима на Украине.