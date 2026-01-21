Захватив Гренландию, США выдвинут претензии на русскую Арктику

Анатолий Лапин.  
21.01.2026 12:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 676
 
Арктика, Гренландия, Дзен, Россия, США


После того, как США захватят Гренландию, их аппетиты начнут распространяться на российские месторождения полезных ископаемых в Арктике и Северный морской путь.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как США захватят Гренландию, их аппетиты начнут распространяться на российские месторождения полезных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На арктическом треке американцы, я уверен, нацеливаются на русскую Арктику, и как только, если Трамп отожмет у европейцев Гренландию, тут же будет поднят вопрос арктического шельфа. И, естественно, не в нашу пользу.

Потом еще и по Северному морскому пути тоже будут у американцев к нам вопросы, потому что это, как ни крути, уникальный путь морской, который сокращает расстояние логистики для многих. Вот и на него, я думаю, что глаз они положат», — заявил Коц.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить