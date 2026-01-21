Мечта Зеленского – превратить киевские холмы в «кремлевские башни»

Украинский диктатор Владимир Зеленский полагает, что новыми перестановками во власти он создал похожую на российскую систему сдержек и противовесов. Но эта идея не реализуема на практике, поскольку Киев, в отличие от Москвы, не самостоятелен в принятии решений.

Об этом в беседе с видеоблогером Натальей Воронцовой заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если раньше вся власть была сосредоточена в руках Ермака, то Зеленский решил не создавать нового Ермака, а разделить власть между противоборствующими кланами и группами. Если было несколько групп, которых объединяло только то, что они одинаково ненавидели Ермака, то сейчас их просто столкнули лбами. Им дали возможность конкурировать друг с другом», – сказал политолог.

По его мнению, Зеленский считает, что создал систему, которая функционирует в России и получила неформальное название «башни Кремля».

«В Киеве на самом деле нет «Кремля» как такового. Вот холмы, конечно, существуют. Киевские холмы между собой, конечно, могут враждовать. Зеленский думает, что он будет разводящим между ними, фактически сталкивать их лбами. Но проблема в том, что в России система башен Кремля стала возможна благодаря тому, что Россия сама по себе субъектна принимать те или иные решения. И российское руководство субъектно в этом плане, а украинское – не субъектно.

И в Украине есть значительное большее количество игроков, чем только Зеленский. Есть британцы, есть американцы и так далее. Есть внешние силы, которые могут играть свою игру даже за спиной у Зеленского. Поэтому, я думаю, что игра, похожая на российскую, в украинской политике не получится», – убежден Бондаренко.

