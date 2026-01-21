Президент Финляндии: Мы можем выставить против России F-18 и F-35, но без США они не летают

В случае конфликта с Россией Финляндия может выставить против русских более чем миллионную армию. Об этом в ходе форума в Давосе заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Стубб похвастался боевыми возможностями своей страны.

«У нас есть воинская повинность – один миллион человек сделали это. Мы можем мобилизовать 280 тысяч солдат в течение нескольких недель. У нас есть 62 истребителя F-18.

Ваш следующий вопрос будет таким, летают ли они без американцев? Нет, они этого не делают. Но верим ли мы, что они продолжат летать, потому что это в интересах Америки? Да.

Мы только что купили 64 истребителя F-35. У нас самая большая артиллерия в Европе вместе с Польшей. У нас есть ракеты большой дальности, наземные, морские и воздушные.

Суть в том, что если вы зададите мне вопрос, смогут ли финские военные защитить себя от нападения России? Вся оборонительная позиция заключается в том, как мы это делаем. Да, мы можем это сделать… И, я думаю, что это именно та возможность, которая необходима многим европейским государствам».

