Президент Финляндии: Мы можем выставить против России F-18 и F-35, но без США они не летают

В случае конфликта с Россией Финляндия может выставить против русских более чем миллионную армию. Об этом в ходе форума в Давосе заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стубб похвастался боевыми возможностями своей страны.