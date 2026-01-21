Вучич: Раскол между ЕС и США будет усиливаться

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербии придется закрыть немецкие и французские заводы, производящие запчасти.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если они столкнутся с большими тарифами со стороны США, которые являются для них основным рынком, нам придется закрыть наши заводы в Сербии», – сказал Вучич.

Он считает, что раскол между США и ЕС не исчезнет, и поэтому ситуация в мире будет только ухудшаться.