Пока мы разрабатывали зенитные дроны, русские уже придумали, чем сбивать их – радиотехнолог

Игорь Шкапа.  
20.01.2026 17:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 664
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В сфере военного производства Украина постоянно выступает в роли догоняющего Россию, что не оставляет шансов для победы.

Об этом в эфире канала Новости Live заявил украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я много раз говорил, что мы должны собрать лучшие умы страны – и думать на шаг вперед нашего противника, а мы все время их догоняем. А так победить очень сложно, когда мы работаем вдогонку», – признает укро-эксперт.

Он привел в пример ситуацию с зенитными дронами, которые внедрили ВСУ.

«У нас их еще не было, мы их только разрабатывали, а россияне уже думали, что они будут делать, когда полетят наши зенитные дроны. Это и есть технология, процесс, который работает на шаг вперед», – резюмировал Бекскрестнов.

