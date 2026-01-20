Пока мы разрабатывали зенитные дроны, русские уже придумали, чем сбивать их – радиотехнолог
В сфере военного производства Украина постоянно выступает в роли догоняющего Россию, что не оставляет шансов для победы.
Об этом в эфире канала Новости Live заявил украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я много раз говорил, что мы должны собрать лучшие умы страны – и думать на шаг вперед нашего противника, а мы все время их догоняем. А так победить очень сложно, когда мы работаем вдогонку», – признает укро-эксперт.
Он привел в пример ситуацию с зенитными дронами, которые внедрили ВСУ.
«У нас их еще не было, мы их только разрабатывали, а россияне уже думали, что они будут делать, когда полетят наши зенитные дроны. Это и есть технология, процесс, который работает на шаг вперед», – резюмировал Бекскрестнов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: