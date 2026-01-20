Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава МИД РФ Сергей Лавров неожиданно осыпал комплиментами администрацию Дональда Трампа, при которой ЦРУ руками украинцев совершает теракты и диверсии против России, а данные американской разведки и оружие продолжают использоваться для ударов по русской армии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я вас уверяю, что администрация Дональда Трампа при всех действиях, которые сейчас обсуждают широко в мире, – это администрация прагматиков… Такая позиция – готовность и понимание необходимости учитывать интересы партнера в полной мере проявляются в подходах администрации Дональда Трампа к украинскому урегулированию. Единственная западная страна, которая готова обратиться к устранению первопричин этого конфликта, во многом созданного предшественниками Дональда Трампа», – сказал Лавров.

Он не пояснил, как же тогда понимать регулярное хвастовство Трампа о том, что именно при его первом президентском сроке США начали накачку ВСУ оружием – это было как раз во время саботажа Киевом выполнения Минских соглашений, ежедневно сопровождавшегося убийствами жителей Донбасса.

Более того, именно поставленные при Трампе «Джавелины» били по российским колоннам под Киевом весной 2022 года, став одной из причин срыва первоначального плана СВО.