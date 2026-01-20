Сакс: «Евролидеры в узком кругу признаются, что сами помогли США развязать войну на Украине»

Максим Столяров.  
20.01.2026 16:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 745
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Претензии США на Гренландию – прямое следствие потакания европейцев любым капризам Вашингтона, в том числе, связанным с расширением НАТО.

Об этом на канале «Breaking Points» заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война на Украине была полностью спровоцирована Соединёнными Штатами. Именно поэтому наша фальшивая газета «The New York Times» написала, что Россия напала без каких-либо причин. Именно потому, что США спровоцировали конфликт, свергнув правительство, чтобы расширить НАТО. Так делалось тысячу раз.

Но европейцы ни за что не скажут об этом публично. Я общаюсь с лидерами. Некоторые из них знают об этом, но признаются только в узком кругу, и никогда не скажут об этом публично», – рассказал Сакс.

«Так что – да, Европа поддерживала любые злоупотребления. Мы только что были свидетелями геноцида в Секторе Газа. Так что то, что может произойти с Гренландией – это не просто теория», – подчеркнул американец.

