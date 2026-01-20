Спасая свою шкуру, Зеленский взял на вооружение казус Санду
Киевский режим дал указание в срочном порядке провести референдум о статусе Донбасса и одновременно президентские выборы, чтобы гарантировать переизбрание Владимира Зеленского.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет антиросссийское пропагандистское издание «Украинская правда».
Указывается, что в конце прошлого года на Банковую для беседы с диктатором вызвали главу ЦИК Олега Диденко.
«Едва ли не единственным вопросом к председателю Центральной избирательной комиссии было: «Сколько необходимо времени?». Он сказал, что хорошо было бы полгода, а в ответ услышал: «А 60 дней не хватит? Надо уложиться».
При этом во власти никто не хочет брать на себя ответственность за остановку войну, предусматривающую потерю территорий. В о же время высказываются опасения, что низкая явка может стать поводом для того, чтобы поставить под сомнение результаты, а потому придумали использовать выборы президента как некий электоральный магнит.
«На выборы президента всегда больше всего поднимается градус, они всех интересуют, на них все ходят. Поэтому Зеленский и предлагает, что давайте проведем выборы, люди придут на участки, и сразу проголосуют на референдуме. Иначе все может провалиться», – объясняет логику идеи один из влиятельных «слуг».
В так называемой оппозиции в Раде сразу раскусили эту идею.
«Проведение выборов вместе с референдумом – это технология переизбрания, хорошо опробованная, например, в Молдове. Зеленский может воспользоваться моментом, чтобы переизбраться, потому что понимает, что не выиграет послевоенные выборы. Его обещание будет очень простым: «Я приду и подпишу мир». За это люди могут проголосовать», – заявил один из депутатов.
