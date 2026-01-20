Украинцы подстрекают ЕС закуситься с Трампом из-за Гренландии

Европе следует более жестко противодействовать попыткам США аннексировать Гренландию.

Об этом заявили украинские эксперты, опрошенные РБК-Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, директор Центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик считает, что путем переговоров Трампа не получится добиться от Трампа смягчения позиции

«Думаю, что Трамп хочет попробовать давить, а потом увидеть, какой будет реакция, и соответственно уже планировать какие-то следующие действия… Если Европа будет довольно жесткой, принципиальной и неуступчивой, то будет больше шансов, что Трамп отступит от максимальных требований», – заявил Дубовки.

На более жесткой линии настаивает и киевский дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

«Раньше европейцы прогибались и пытались – будь то ЕС или отдельные страны – каким-то образом договориться о меньших тарифах. А сейчас у них выбора нет: они защищают принципы, а это важнее, чем потери в несколько миллиардов долларов», – сказал Хара.

При этом украинцы тешат европейцев надеждами, что ситуация может измениться после осенних довыборов в американский конгресс.

«Чуть больше влияния у конгресса будет, пожалуй, если в ноябре демократы возьмут на себя контроль палаты представителей. Но это не гарантировано, и до ноября еще много времени. Поэтому, собственно, Трамп спешит сделать все сейчас», – заявляет Дубовик.

Впрочем, эксперт подконтрольного диктатору Зеленского Института стратегических исследований Иван Ус опасается, что если Европа начнет торговую войну с США, то это отразится на Украине

«Если европейцы сейчас говорят, что мы у США ничего покупать не будем, а Украине мы не можем дать то, что она хочет, потому что мы это не производим – то Украина может не получить американское оружие», – опасается Ус.

Хара же успокаивает, что Украина без американского оружия не останется, и Трамп не прибегнет к блокированию продаж оружия Украине за европейские деньги.

