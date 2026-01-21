«Заканчивайте пи…деж»: мэр Днепропетровска пошел против Зе-режима

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине обостряется политическая грызня между центром и местной властью.

Одним из наиболее ярких и показательных примеров стали обыски в мэрии Днепропетровска и реакция на них скандального градоначальника Бориса Филатова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он сообщил, что «очередные правоохранители приперлись в мэрию с обыском». Причина в том, что «якобы на городской свалке что-то не так захоронено».

«А еще у меня есть вопросы к руководству государства. Любых звеньев. «Заканчивайте пи…деж о «единстве нации, несокрушимости и переформатировании власти». Пока вы не уймете своих бешеных псов, которые уже 100 процентов ведут себя, как пятая колонна. Или уж назначайте везде ваших прокуроров с ментами, и пусть они руководят и несут полную ответственность», – не стесняясь в выражениях, написал Филатов в своем тг-канале.

В полиции сообщили: обыск был в рамках дела о хищении бюджетных средств при утилизации мусора. Причем указывается, что обыски, кроме Днепропетровска, прошли во Львове и Запорожье.

Позже Филатов опубликовал еще один пост, в котором фактически напрямую обвинил режим в оторванности от реалий.

«Все эти «находитесь в безопасных местах», «зарядите гаджеты» или «узнайте, где ближайший пункт несокрушимости» на фактически пятый год полномасштабной войны от чиновников звучат как полное издевательство… Сугубо с пониманием того, что в окружающем хаосе одних слов о единстве и несокрушимости мало, чтобы дать людям настоящую точку опоры. Но, умоляю, уважаемые коллеги, заканчивайте пи…деж и имитацию деятельности. Особенно в соцсетях. Начинайте работать, а не зарабатывать рейтинги, признания, лайки, погоны или деньги. Потому что государство уже на грани», – резюмировал Филатов.

Филатов, запомнившийся угрозой «вешать потом» в адрес пророссийских граждан Украины, изначально был человеком олигарха Коломойского (в списке террористов в РФ). Филатов и Коломойский после 2014 года осуществляли репрессии пророссийского актива, участвовали в формировании нацбатов для карательной операции на Донбассе.

Когда Коломойский попал в опалу при Порошенко (тоже в списке террористов), Филатов «переобулся», побил горшки со своим патроном и перешел на сторону тогдашнего президента. После прихода к власти Зеленского у Филатова были с ним трения, но в итоге он сумел сохранить должность.

По одной из версий, обыски связаны с тем, что режим пытается зачистить политическое поле накануне выборов. И такая работа идет полным ходом: в Одессе отстранен от должности и лишен гражданства мэр Геннадий Труханов, Банковая регулярно атакует киевского градоначальника Виталия Кличко, сковырнуть которого сложнее, учитывая его поддержку Западом, в первую очередь со стороны Германии. Еще ранее был отстранен от должности мэр Чернигова Владислав Атрошенко. В эту схему укладываются и последние обыски во Львове (мэр Андрей Садовой давно ходит в нелюбимчиках Банковой) и Запорожье.

Что касается Филатова, то, как показывает практика, он чутко держит нос по ветру. Так, после грянувшего коррупционного скандала он сначала поддержал Зеленского, но впоследствии, столкнувшись с негативной реакцией людей и осознав, что позиции диктатора существенно пошатнулись, стал позволять себе столь резкие выпады, как в последних постах.

Мы бы не исключали, что между Филатовым и Коломойским вновь возник неафишируемый ситуативный союз, цель которого – снести Зеленского. Последнему недавно в суде Коломойский предрек политический крах, заявив:

«Скоро его не будет, этого Наполеона».

Как бы там ни было, но традиционная украинская политическая грызня вновь обостряется. Похоже, фактический бунт Филатова – это только начало. Будем болеть за обе команды. Сожрите друг друга!