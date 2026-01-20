Лавров о двуличии Запада по Гренландии: А почему же вы не дали такое право народу Крыма, Донбасса и Новороссии?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные элиты проявляют двуличие в отношении Гренландии – американцы мотивируют необходимость аннексии острова вопросами безопасности, европейцы настаивают на праве самоопределения гренландцев.

Однако европейцы и американцы ранее отвергли такие же доводы России в отношении Крыма, Донбасса и Новороссии, напомнил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вот, например, президент Хорватии призвал не ставить свои интересы выше интересов народа Гренландии. «Решение о будущем Гренландии может принимать исключительно гренландский народ». Поставьте на место «гренландского народа» – «народ Крыма», и вам многое станет понятно. Причем, в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного переворота, когда пришедшие к власти путчисты пришли к власти и послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал, просто, как сказал президент Трамп, «эта территория важна для безопасности США». Крым не менее важен для безопасности РФ, чем Гренландия для США. И, конечно, когда оправдывают, что «иначе Гренландию захватят Россия или Китай», – нет таких подтверждений», – сказал Лавров.

Он обратил внимание и на позицию немки Анналены Бербок, которая сейчас председательствует в генассамблее ООН.

«Тоже заявила – «народ Гренландии предельно ясно обозначил свою позицию – речь идет о его праве на самоопределение». Когда они такие вещи говорят, хоть бы вспомнили, что они говорили о праве самоопределения народа Крыма, Донбасса и Новороссии», – напомнил Лавров.

Он уточнил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию вокруг Гренландии, однако уточнил: