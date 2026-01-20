Москве пора срочно избавляться от иллюзий 80-х – Бакланов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Никакая дипломатия не поможет убедить Запад отказаться от антироссийской политики.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам надо изжить из себя иллюзию, что если как следует убедить наших партнёров – они согласятся. Надо просто подобрать аргументы. Это не так. Я два раза работал в Англии, и мне не понравилось. Потому что ты приходишь к человеку, убеждаешь, он кивает, вроде соглашается, но всё равно остаётся при своём мнении», – сказал Бакланов.