Москве пора срочно избавляться от иллюзий 80-х – Бакланов

Никакая дипломатия не поможет убедить Запад отказаться от антироссийской политики.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам надо изжить из себя иллюзию, что если как следует убедить наших партнёров – они согласятся. Надо просто подобрать аргументы. Это не так.

Я два раза работал в Англии, и мне не понравилось. Потому что ты приходишь к человеку, убеждаешь, он кивает, вроде соглашается, но всё равно остаётся при своём мнении», – сказал Бакланов.

«Дипломатический процесс не может изменить интересов государства. Если у государства империалистические интересы, то они такими и останутся.

Да, они в разговоре, где-то в конкретных вещах, могут что-то подредактировать, но просто из вежливости, желания пойти навстречу собеседнику, а не стране.

Мы во многом остаёмся пленниками своих иллюзий, которые были выстроены в восьмидесятые годы», – добавил он.

