Россия продолжит проекты с Ираном, несмотря на угрозы Трампа

Михаил Рябов.  
20.01.2026 16:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 361
 
Дзен, Иран, Политика, Россия


Россия будет продолжать совместные экономические проекты с Ираном, несмотря на угрозы Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против стран, сохраняющих отношения с Тегераном.

Об этом ан пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет продолжать совместные экономические проекты с Ираном, несмотря на угрозы Дональда Трампа ввести...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы же торгуем с вами. Вы и мы. Как мы решим, так и будет торговля развиваться. У нас есть хорошие планы с Ираном не только в торговле. Атомные станции активно расширяются. Идет проработка транспортного коридора между Россией, Азербайджаном и Ираном. И я не вижу причин, по которым мы или иранские друзья должны эти проекты останавливать.

Да, Дональд Трамп применяет пошлины в политике. Всегда, когда односторонние принудительные меры задействуются в торгово-экономических отношениях, это говорит, что инициаторы не вполне уверены в своих конкурентных способностях на мировых рынках. Жизнь все расставит на свои места», – сказал Лавров.

Он подтвердил, что Москва выступала посредником между Ираном и Израилем.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить