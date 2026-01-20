«Это фантастика – я покрылась мурашками!»: на украинском канале ошарашены возможностями российских роботов-убийц

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

То, что раньше было лишь в научно-фантастическом жанре, Россия релазиует на практике.

Об этом в эфире канала Новости Live заявил украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»).

В ходе обсуждения возможностей дронов ведущая сказала, что ей это напомнило фантастический фильм, где на планетах воюют дроны, управляемые с других планет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гость эфира, в свою очередь, провел аналогию с рассказом «Страж-птица» фантаста Роберта Шекли, сказав, что по схожей концепции действуют новые российские беспилотники на искусственном интеллекте.

«Они не управляются человеком, а просто отправляются по ту сторону фронта. Их задача самостоятельно, в автономном режиме, выискивать цели, захватывать их, определять, насколько цель приоритетная. Для меня это тоже фантастика, БПЛА, роботы-убийцы, которые отправляются – и дальше сами охотятся в режиме автономии», – сказал Бескрестнов.

Он признает, что несколько лет назад даже не мог представитель себе, что такое возможно.

Ведущая с тревогой поинтересовалась, много ли таких дронов у России. По словам эксперта, русские отправляют порядка 40-50 таких беспилотников в день, но у них не очень большая боевая часть – 2-3 килограмма.

«Я боюсь другого. Я боюсь, что они целый этот год занимались и занимаются обучением нейросети, чтобы выпустить в новом формате эти БПЛА. О чем мы говорим? Вдруг в один прекрасный момент, через три-четыре месяца появятся шахеды, которые сами будут искать цели, сами охотится за ПВО, высматривать все, находить по каким-то визуальным [признакам] наши средства поражения, критические цели, энергетику, отличать подстанцию от неподстанции и так далее», – тревожится эксперт.

Услышав это, ведущая даже поежилась, заметив, что у нее по телу пошли мурашки.