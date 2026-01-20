Лавров предложил отказаться от названия «Великобритания» и рассказал о речи Байдена без бумажки

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал отказаться от названия «Великобритания».

«Без всяких обид. Я считаю, что нужно «Британию» называть «Британией». Потому что «Великобритания» – единственный пример, когда страна сама себя называет «великой». Еще пример – Ливийская Джамахирия, но ее больше нет», – сказал министр.

Такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции, предоставляя слово журналистам британской SkyNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комментируя известные обвинения в адрес России по поводу «колониализма», Лавров напомнил, что «Британия сохраняет незаконно целый ряд заморских территорий».

Министр также упомянул, как присутствовал на встрече Владимира Путина и Джо Байдена в июне 2021 года в узком кругу.

«Байден без всяких текстов произнес вступительную речь. И сказал он буквально следующее: США и РФ – две великие державы. Мы не лучше вас, не хуже, – мы просто другие. США создавались в результате миграции полу-преступных элементов из Англии. Обживались на своей территории, решали индейскую проблему. Затем были проблемы рабовладения, миграции. И все те, кто приезжали в США, начиная с английских переселенцев, отправлялись в «плавильный котел». И выходили оттуда с надписью «права человека» на лбу. Я цитирую президента Байдена.

Вы же, сказал Джо Байден, создавались иначе – осваивали соседние с исконной Московией пространства не путем подавления и перемалывания народов, а путем соединения с ними, сохраняя их языки, традицию, культуру. И сейчас вы имеете крупнейшую в мире страну, где население, наверное, самое многонациональное на земле, и где эта многонациональность поддерживается государством.

Поэтому, сказал Байден, вам непросто удерживать страну, да еще и обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. И я уважаю, господин Путин, что вам это удается. Я не представляю, что Россия развалится. Это тот самый случай, когда Джо Байден говорил без бумажки», – указал Лавров.