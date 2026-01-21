Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выполнявший самые грязные заказы для офиса Зеленского «черный пиарщик» Владимир Петров получил уголовное дело по обвинению в госизмене.

Петров – пример полной беспринципности, царящей в украинской политике. Во времена Януковича он раскручивал истории в интересах Партии регионов (дело о педофилах в Артеке, морковка для Яценюка, легализация прослушки «оранжевых» политиков и т.п.). Сколотил капиталец – дорогие спорткары, дом под Киевом, поездки в Европу. А после переворота 2014 остался в Киеве и стал обслуживать уже бандеровский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Петрова связывали с «серым кардиналом» Андреем Ермаком, недавно отправленным в отставку после громкого коррупционного скандала.

Петров нажил себе множество врагов – ведь он не только «мочил» неугодных Зе-офису, но и запустил «сетку» каналов в Telegram, которые шантажировали политиков и коммерсантов, вымогая оплаты «блока на негатив».

Теперь, лишившись «крыши», Петров попал в жернова СБУ, которая 16 января возбудила дело по статье госизмена.

Украинская охранка, похоже, попросту достала старые записи Петрова, где он высмеивал украинизацию, называл себя русским, а события на Донбассе – «гражданской войной». Такие высказывания Петров позволял до того, как не «переобулся», получив подряд у Зе-режима.

И это не единственная беда «черного пиарщика». Выяснилось, что он долгие годы избегал мобилизации, фиктивно трудоустроившись на госпредприятие «Национальное военное мемориальное кладбище», благодаря чему и получил бронь. Теперь объявлено, что Петров больше там не числится.

Перспектива у «черного пиарщика» теперь либо сесть в тюрьму, либо оказаться в окопах, либо «дать на лапу» и сбежать за границу.

Но, в любом случае, история Петрова вновь доказывает, что кармический «закон бумеранга» работает. И одно несомненно: даже если ты верой и правдой служил бандеровскому режиму, это отнюдь не гарантия, что режим рано или поздно тебя сожрет.