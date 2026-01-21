Украина. Отрезвление холодом начинает работать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Замерзающие жители Киева стали иначе реагировать на пропаганду Зе-режима, которая долгие годы убеждала в необходимости продолжения войны до границ 1991 года.

Если раньше жители сытой столицы лояльно относились к воинственным лозунгам власти, то теперь даже призывы держаться в условиях блэкаута вызывают раздражение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Доказательством тому стал инцидент с популярной на Украине певицей Тиной Кароль. Накануне она выложила в ТикТоке песню с призывом не переживать из-за отсутствия электричества и теплоснабжения (подозревают, что это было сделано по заказу власти, поскольку Кароль дружит с Зеленским).

На ролике можно увидеть Кароль в подвальном помещении на фоне генератора. Певица с наложенным макияжем и стильной прической попивает кофе и с улыбкой поет, что не стоит заморачиваться отсутствием тепла, воды и света:

«У нас нет света, но у нас есть тепло У нас нет тепла, но у нас есть добро У нас нет воды, но у нас есть мы Милый ты, милая я, мы вместе, мы семья… И мы победим любое зло Ведь любим один одного», – поет она на украинской мове.

Такой резкий контраст между посылом певицы и реальной действительностью поднял войну хейта. Певицу стали обвинять в том, что песня заказана властью. Пользователи нашли свежие записи в соцсетях Кароль, где видна подсветка гардероба – то есть, как раз у нее в жилье электричество есть.

Столкнувшись с крайне негативной реакцией Кароль срочно пришлось оправдываться.

«Я хотел объединить всех, а получилось, что объединила всех против себя. Извините меня, пожалуйста. Это не заказуха, не методичка от власти, я не выполняю никакие заказы», – оправдывается певица в срочно выложенном новом ролике.

Там Кароль была уже без макияжа и лишь с собранным в пучок волосами, тем самым явно стремясь продемонстрировать свою близость к проблемам обычных людей.

В эту копилку хотелось бы добавить еще один примечательный случай. Популярная украинская блогерша, бывшая эскортница Оксана Волощук (Ксюша Манекен), ранее получившая от ГУР МО Украины медаль «За содействие военной разведке Украины ІІ степени», теперь клеймит режим.

«Лайк, если сидишь без воды, света и тепла, и хочешь рыдать от безысходности. И если ненавидишь украинскую власть. Они обманывают и обворовывают своих — это гораздо болезненнее и отвратительнее», — заявила блогерша.

И реакция на песню Кароль, и переобувание «орденоносца» ГУР – крайне тревожный сигнал для режима, демонстрирующий, что украинцы все меньше склонны покорно потреблять пропагандистские духоподъемные установки.

Попавший в опалу и брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский, в прошлом подельник Зеленского, считает, что скандал вокруг Кароль – это свидетельство «провала госпропаганды».