«Россия до сих пор не раскаялась!» – немка Фон дер Ляйен воинствует в Давосе

Евросоюз намеревается поддерживать антироссийскую войну на Украине ещё, как минимум, два года – и готов на эскалацию.

Об этом на форуме в Давосе заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прошло 4 года, но Россия не демонстрирует никаких признаков того, что она готова пойти на уступки, не проявляет раскаяния, не стремится к миру. Напротив, усиливает свои атаки и продолжает убивать мирных жителей. Прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, она наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Буквально на прошлой неделе в результате российских бомбардировок энергетической инфраструктуры Украины миллионы людей остались без света, тепла и воды. Этому нужно положить конец!», – верещала она.