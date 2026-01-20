«Россия до сих пор не раскаялась!» – немка Фон дер Ляйен воинствует в Давосе

Вадим Москаленко.  
20.01.2026 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1110
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Евросоюз намеревается поддерживать антироссийскую войну на Украине ещё, как минимум, два года – и готов на эскалацию.

Об этом на форуме в Давосе заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз намеревается поддерживать антироссийскую войну на Украине ещё, как минимум, два года – и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Прошло 4 года, но Россия не демонстрирует никаких признаков того, что она готова пойти на уступки, не проявляет раскаяния, не стремится к миру. Напротив, усиливает свои атаки и продолжает убивать мирных жителей.

Прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, она наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Буквально на прошлой неделе в результате российских бомбардировок энергетической инфраструктуры Украины миллионы людей остались без света, тепла и воды. Этому нужно положить конец!», – верещала она.

«Мы все согласны с тем, что Украина должна быть сильной, чтобы сесть за стол переговоров. Именно поэтому мы, европейцы, решили предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.

Благодаря этой поддержке Украина сможет повысить свой оборонный потенциал для заключения мирного соглашения и обеспечить работу основных служб. Прежде всего, это подтверждает неизменную приверженность Европы безопасности, защите и европейскому будущему Украины.

Параллельно с этим мы приняли решение о блокировке российских активов на постоянной основе и оставляем за собой право использовать их.

Это должно послужить суровым напоминанием для России и сигналом для всего мира о том, что Европа всегда будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир», – не унималась немка.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить