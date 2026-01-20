Мрачный прогноз Арестовича: Киев станет безлюдным – Украине конец

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская столица вполне может стать к следующей зиме непригодным для жизни городом – и тогда вся Украина потеряет волю к жизни.

Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Символически, если Киев начинает бежать, просто не выдерживает, эвакуируется масса, становится хотя бы на время городом непредназначенным для жилья, то это сильнейший удар по украинской позиции с последствиями, которые прямо сейчас точно просчитать и назвать сложно», – сказал он.

По его словам, такое развитие событий очень сильно ударит и по пропаганде, и по настроениям людей в других городах.