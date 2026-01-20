Киев вновь без отопления, воды и света

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тысячи домов в Киеве вновь остались без теплоснабжения в результате сегодняшнего российского удара.

Напомним, что недавно в украинской столице около шести тысяч домов остались без тепла после удара.

Со временем большую часть зданий удалось подключить к теплоснабжению, но сегодняшний удар откатил проблемную ситуацию в начальную точку.

«После этой атаки на столицу без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января. На вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января», – сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

Ситуация усугубляется еще отсутствием водоснабжения в левобережной части столицы и перебоями со светом.

Кроме того, в столице начались перебои с работой электротранспорта, в первую очередь метро.

Украинские мониторинговые каналы указывают, что Россия вновь использовала для удара баллистические ракеты, которые тяжело сбить, тем более в ситуации острого дефицита необходимых для этого средств ПВО.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, применялись в том числе ракеты нового типа.

«Например, по данным противника по Виннице из района Таганрога прилетело 4 «Искандера-М» с увеличенной дальностью полета (расстояние от точки пуска до цели составляет более 600 км). Удар ими наносился по одной из ключевых подстанций Украины 750кВ отвечающую как за перетоки европейской энергии в центральную Украину, так и за нагрузку блоков Ровенской и Хмельницкой АЭС. Также несколько бортов Ту-95 совершили пуски крылатых ракет Х-101. Их целями стали как ТЭС и ТЭЦ центральной Украины (Киевские ТЭЦ-5,6, Трипольская ТЭС, Приднепровская ТЭС), так и подстанции в Ровенской и Хмельницкой областях (также ответственные за переброску энергии атомных блоков Западной Украины)», – пишет Подоляка.

Он добавил, что продолжается серия ударов для локального «выключения района Приднепровья от Киева до Запорожья».