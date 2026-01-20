Лавров: Европа всерьез готовится к войне против России

Михаил Рябов.  
20.01.2026 11:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 636
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Ряд стран Европы всерьез ведут подготовку к войне против России, заявил на брифинге глава МИД РФ Сергей Лавров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ряд стран Европы всерьез ведут подготовку к войне против России, заявил на брифинге глава...

«Если вы почитаете заявления европейских политиков, та же Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте – они всерьез готовятся к войне против РФ. И этого не скрывают», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лавров вновь заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины.

«Наша позиция по Украине – устранить первопричины этого кризиса, которые Запад долгие-долгие годы сознательно создавал, чтобы превратить Украину в угрозу безопасности нашей страны, создания плацдарма прямо на наших границах. И в том, что касается поощрения откровенно нацистского режима, пришедшего к власти в результате госпереворота в 2014 году. Режима, который взял курс на истребление законодательно, да и физически всего русского – образования, языка, СМИ, включая каноническую УПЦ», – напомнил министр.

Он указал, что Европа срывает договоренности по Украине.

«Не было недостатка в доброй воли со стороны РФ, что касается политических договоренностей. Но каждый раз наши западные, прежде всего европейские соседи, делали все, чтобы эти договоренности сорвать. Точно так же они себя ведут по отношению к инициативам, которые выдвигает администрация Дональда Трампа», – сказал Лавров.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить