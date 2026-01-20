«Трамп и Путин уважают только силу!» – бурление в английском парламенте

Максим Столяров.  
20.01.2026 13:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 179
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, США


Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер была вынуждена пресекать высказывания британских политиков, риторика которых сводилась к тому, что уже Россия и США – одинаковая угроза европорядку.

Против подобных выпадов Купер оборонялась во время вопросов в британском парламенте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер была вынуждена пресекать высказывания британских политиков, риторика которых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я хотела бы предостеречь члена парламента от попыток проводить параллели. Но я тоже разочарована тем, что в ходе своих выступлений он [Трамп] не признаёт масштабов угрозы со стороны России, которая является самой серьёзной угрозой для Великобритании», – возражала Купер.

Парламентарии всё равно требовали решительности. Один из политиков раскритиковал даже «коалицию желающих».

«Трамп и Путин уважают силу. Но ни один из них не уважает международное право. В связи с этим хотел бы отметить работу, которую премьер-министр, Канада и лидеры Европы проводят в рамках «коалиции желающих». Не могли бы вы объяснить, как «коалиция желающих» станет «коалицией способных», и сделает нас сильнее?» – спрашивал оппонирующий.

«Я благодарю его [парламентария] за поддержку «коалиции желающих». Он знает, что Великобритания и Франция выступили с декларациями о намерениях. Работа над гарантиями безопасности продолжается. Но я бы предостерегла от проведения параллелей между США и Россией. Поскольку очевидно, что именно Россия представляет серьёзную угрозу для Украины, всей Европы и США»,  – настаивала Иветт Купер.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить