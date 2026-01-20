Опередить Трампа: эстонка Каллас анонсировала войну ЕС с Россией и Китаем за Арктику
Евросоюз должен готовиться к военному противостоянию с Россией и КНР в Арктике, которая становится стратегически важным регионом.
Об этом с трибуны Европарламента заявила верховная представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По всей видимости, в ЕС крайне обеспокоены требованиями Трампа отдать ему Гренландию, поскольку Евросоюз, по его словам, неспособен защитить остров от РФ и КНР самостоятельно.
«Арктика – это новый рубеж геостратегической конкуренции. По мере таяния арктических льдов возрастает риск того, что Россия и Китай будут наращивать свое присутствие в регионе.
Россия уже много лет инвестирует в военные объекты на Крайнем Севере. Китай наращивает количество судов, способных работать в полярных условиях.
Но если есть опасения по поводу безопасности Гренландии, то НАТО вполне способна их развеять. За последнюю неделю ряд европейских стран направили своих военных для ознакомительной миссии в Гренландию. Их присутствие призвано обеспечить безопасность в регионе», – трепалась Каллас.
«Уважаемые члены парламента, нынешняя ситуация действительно вызывает тревогу, но позвольте мне взглянуть на проблему шире и рассмотреть Арктику в целом.
Арктика становится регионом, приобретающим все большее геостратегическое значение. Изменение климата меняет Арктику быстрее, чем любой другой регион планеты. Таяние льдов открывает новые маршруты и экономические возможности, но при этом создает и новые риски.
Агрессивная война России против Украины изменила ситуацию с европейской безопасностью. Арктика не осталась в стороне. Россия нарушила трансграничное и региональное сотрудничество на Крайнем Севере и активизировала гибридные операции, милитаризируя отдельные части региона.
Конкуренция в Арктике требует ответных действий со стороны ЕС и наших партнеров. Наш ответ должен быть реалистичным и принципиальным», – добавила эстонка.
