Опередить Трампа: эстонка Каллас анонсировала войну ЕС с Россией и Китаем за Арктику

Вадим Москаленко.  
20.01.2026 21:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 541
 
Арктика, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, США


Евросоюз должен готовиться к военному противостоянию с Россией и КНР в Арктике, которая становится стратегически важным регионом.

Об этом с трибуны Европарламента заявила верховная представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По всей видимости, в ЕС крайне обеспокоены требованиями Трампа отдать ему Гренландию, поскольку Евросоюз, по его словам, неспособен защитить остров от РФ и КНР самостоятельно.

«Арктика – это новый рубеж геостратегической конкуренции. По мере таяния арктических льдов возрастает риск того, что Россия и Китай будут наращивать свое присутствие в регионе.

Россия уже много лет инвестирует в военные объекты на Крайнем Севере. Китай наращивает количество судов, способных работать в полярных условиях.

Но если есть опасения по поводу безопасности Гренландии, то НАТО вполне способна их развеять. За последнюю неделю ряд европейских стран направили своих военных для ознакомительной миссии в Гренландию. Их присутствие призвано обеспечить безопасность в регионе», – трепалась Каллас.

«Уважаемые члены парламента, нынешняя ситуация действительно вызывает тревогу, но позвольте мне взглянуть на проблему шире и рассмотреть Арктику в целом.

Арктика становится регионом, приобретающим все большее геостратегическое значение. Изменение климата меняет Арктику быстрее, чем любой другой регион планеты. Таяние льдов открывает новые маршруты и экономические возможности, но при этом создает и новые риски.

Агрессивная война России против Украины изменила ситуацию с европейской безопасностью. Арктика не осталась в стороне. Россия нарушила трансграничное и региональное сотрудничество на Крайнем Севере и активизировала гибридные операции, милитаризируя отдельные части региона.

Конкуренция в Арктике требует ответных действий со стороны ЕС и наших партнеров. Наш ответ должен быть реалистичным и принципиальным», – добавила эстонка.

