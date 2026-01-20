«Весь мир восстаёт и объединяется против бандитизма Трампа» – Джеффри Сакс

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мир начинает объединяться вокруг «серьёзных стран», которые не намерены поддаваться «играм разума» президента США Дональда Трампа.

Об этом на канале «Breaking Points» заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не является ли эта беспардонность сигналом для остального мира? Вы упомянули об альянсе Канады и Китая, отмечали, что европейцы начинают демонстрировать признаки того, что могут начать проявлять характер. Возможно ли, что в результате этого беспардонного, неприкрытого бандитизма – в мире установится более справедливый порядок?», – спросила ведущая.

В ответ эксперт сказал, что дипломатические переговоры на этот счёт ведутся по всему миру.

«О том, что «нам нужно действовать сообща». Это очень опасно. И БРИКС – часть этого процесса, а это половина населения земного шара. Десять стран, на которые приходится почти половина мирового ВВП, прекрасно понимают, к чему всё это может привести. Трамп во всём мире объединяет всех против себя, хотя, сам он этого не хочет. Они [индийцы] много раз говорили мне, что у них хорошие связи и отношения [с США], но потом это рухнуло, как я и предсказывал в прошлом году. Я предупреждал их очень открыто. Что мы увидели на саммите ШОС? Увидели как Моди, Си Цзиньпин и Путин крепко обнимаются», – отметил Сакс.

Он добавил, что это вполне естественный исход.