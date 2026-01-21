Вучич – Западу: Вы провалились в ящик Пандоры, который открыли 27 лет назад

Елена Острякова.  
21.01.2026 13:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 346
 
Балканы, Дзен, НАТО, Политика, Сербия


Конфликт в Косово и агрессия НАТО против Сербии являются причиной всех региональных и локальных войн последних лет.

Об  этом президент Сербии Александр Вучич заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт в Косово и агрессия НАТО против Сербии являются причиной всех региональных и локальных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Настоящий ящик Пандоры был открыт по косовскому вопросу, когда западный мир признал независимость Косово. Это произошло из-за гуманитарной катастрофы, вызванной предполагаемыми действиями сербских властей. Теперь вы можете видеть, что такие же аргументы используются всеми другими, которые действуют против других стран. Но все забывают, когда это началось», – сказал Вучич.

Он обратил внимание собравшихся на пессимизм, который царит на форуме, люди не аплодируют, никто не смеется, нет позитивных ожиданий.

«В сегодняшнем мире мы сталкиваемся с игрой без правил, где большая рыба ест маленькую. Они даже не оправдываются за это, а просто делают, не соблюдая устав и резолюции ООН. Мы должны будем сами позаботиться о себе. Есть два пути. Нужно либо принадлежать к этим большим империям в разных полушариях, либо защищать свой суверенитет и независимость. Я знаю, что выберу второй вариант», – сказал Вучич.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить