Вучич – Западу: Вы провалились в ящик Пандоры, который открыли 27 лет назад

Конфликт в Косово и агрессия НАТО против Сербии являются причиной всех региональных и локальных войн последних лет.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Настоящий ящик Пандоры был открыт по косовскому вопросу, когда западный мир признал независимость Косово. Это произошло из-за гуманитарной катастрофы, вызванной предполагаемыми действиями сербских властей. Теперь вы можете видеть, что такие же аргументы используются всеми другими, которые действуют против других стран. Но все забывают, когда это началось», – сказал Вучич.

Он обратил внимание собравшихся на пессимизм, который царит на форуме, люди не аплодируют, никто не смеется, нет позитивных ожиданий.