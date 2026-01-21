Вучич – Западу: Вы провалились в ящик Пандоры, который открыли 27 лет назад
Конфликт в Косово и агрессия НАТО против Сербии являются причиной всех региональных и локальных войн последних лет.
Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Настоящий ящик Пандоры был открыт по косовскому вопросу, когда западный мир признал независимость Косово. Это произошло из-за гуманитарной катастрофы, вызванной предполагаемыми действиями сербских властей. Теперь вы можете видеть, что такие же аргументы используются всеми другими, которые действуют против других стран. Но все забывают, когда это началось», – сказал Вучич.
Он обратил внимание собравшихся на пессимизм, который царит на форуме, люди не аплодируют, никто не смеется, нет позитивных ожиданий.
«В сегодняшнем мире мы сталкиваемся с игрой без правил, где большая рыба ест маленькую. Они даже не оправдываются за это, а просто делают, не соблюдая устав и резолюции ООН. Мы должны будем сами позаботиться о себе. Есть два пути. Нужно либо принадлежать к этим большим империям в разных полушариях, либо защищать свой суверенитет и независимость. Я знаю, что выберу второй вариант», – сказал Вучич.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: