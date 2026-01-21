Ракета «Фламинго» взорвалась на старте, уничтожив расчёт ВСУ

Анатолий Лапин.  
21.01.2026 11:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1675
 
Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Сюжет дня, Украина


Воспетые укро-пропагандой ракеты «Фламинго» так и не запущены в серию, более того, зафиксированы случаи взрывы на старте, что привело к потерям в ВСУ.

Об этом заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На ракетную программу компании FirePoint Дания выделила 1 миллиард 400 миллионов 300 тысяч евро – сумма капец, какая немалая. Мы помним обещание Владимира Александровича Зеленского про три тысячи ракет – не увидели реализацию этого обещания.

С «Фламинго» этими гребаными огромное количество проблем, в том числе проблем физического состояния. Я уже не говорю, куда и что там долетело и кого оно поразило – это все сказки для дураков, которые ничего не понимают в простых вещах.

И Владимиру Александровичу Зеленскому пообещали, что они смогут сломать все законы физики и за девять месяцев сделать абсолютно новую ракету. Это трындеж конкретный.

Ракету они сделали, но эта ракета не летает, не долетает, а еще и взрывается на старте, уничтожая расчеты украинских вооруженных сил», – заявил Кривонос.

