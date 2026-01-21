Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Воспетые укро-пропагандой ракеты «Фламинго» так и не запущены в серию, более того, зафиксированы случаи взрывы на старте, что привело к потерям в ВСУ.

Об этом заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

