Ракета «Фламинго» взорвалась на старте, уничтожив расчёт ВСУ
Воспетые укро-пропагандой ракеты «Фламинго» так и не запущены в серию, более того, зафиксированы случаи взрывы на старте, что привело к потерям в ВСУ.
Об этом заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На ракетную программу компании FirePoint Дания выделила 1 миллиард 400 миллионов 300 тысяч евро – сумма капец, какая немалая. Мы помним обещание Владимира Александровича Зеленского про три тысячи ракет – не увидели реализацию этого обещания.
С «Фламинго» этими гребаными огромное количество проблем, в том числе проблем физического состояния. Я уже не говорю, куда и что там долетело и кого оно поразило – это все сказки для дураков, которые ничего не понимают в простых вещах.
И Владимиру Александровичу Зеленскому пообещали, что они смогут сломать все законы физики и за девять месяцев сделать абсолютно новую ракету. Это трындеж конкретный.
Ракету они сделали, но эта ракета не летает, не долетает, а еще и взрывается на старте, уничтожая расчеты украинских вооруженных сил», – заявил Кривонос.
