Нам нужна тысяча ракет в одном залпе, чтобы пробить ПВО Москвы — генерал ВСУ
Распиаренные ракеты «Фламинго», которые производит близкая к окружению президента Украины компания FirePoint, -непригодны к применению. Они либо не долетают, либо взрываются на старте, уничтожая личный состав ВСУ.
Об этом в интервью пропагандисту Александру Близнюку заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Владимиру Александровичу Зеленскому нужно понимать… Чтобы нанести удар по целям на территории Москвы, нужно понимать, что вокруг Москвы пояс противовоздушной обороны способен в одном залпе уничтожить до тысячи целей…
Вы хотите создать блэкаут? Тогда вы должны тысячу ракет направить на Москву, их собьют, а вторая тысяча ударит по целям. Но это нереально, потому что мы с вами гипотетически рассуждаем о тысяче ракет, а тысяча ракет – это и пусковые установки, которые мы также должны иметь.
И в одном залпе мы не можем поднять тысячу ракет в воздух – это также вранье», – заключил Кривонос.
