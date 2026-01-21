Нам нужна тысяча ракет в одном залпе, чтобы пробить ПВО Москвы — генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
21.01.2026 21:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 56
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Распиаренные ракеты «Фламинго», которые производит близкая к окружению президента Украины компания FirePoint, -непригодны к применению. Они либо не долетают, либо взрываются на старте, уничтожая личный состав ВСУ.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Близнюку заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Владимиру Александровичу Зеленскому нужно понимать Чтобы нанести удар по целям на территории Москвы, нужно понимать, что вокруг Москвы пояс противовоздушной обороны способен в одном залпе уничтожить до тысячи целей…

Вы хотите создать блэкаут? Тогда вы должны тысячу ракет направить на Москву, их собьют, а вторая тысяча ударит по целям. Но это нереально, потому что мы с вами гипотетически рассуждаем о тысяче ракет, а тысяча ракет – это и пусковые установки, которые мы также должны иметь.

И в одном залпе мы не можем поднять тысячу ракет в воздух – это также вранье», – заключил Кривонос.

Метки: , ,

