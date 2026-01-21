Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Распиаренные ракеты «Фламинго», которые производит близкая к окружению президента Украины компания FirePoint, -непригодны к применению. Они либо не долетают, либо взрываются на старте, уничтожая личный состав ВСУ.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Близнюку заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

