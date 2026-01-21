Трамп ведёт себя в точности как Гитлер перед Второй мировой – историк

Максим Столяров.  
21.01.2026 18:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 644
 
США под руководством Трампа ведут себя так же, как Германия перед Втором мировой: разрушают международное право и заключают нереализуемые сделки.

Об этом на канале «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 34 по 39 год Германия с кем только ни заключила договоренности. В том числе о ненападении. В 34 году они заключили с Польшей – они там делили Украину. Потом, так сказать, Гитлер начал Вторую мировую войну с нападением на Польшу.

Он заключил, выражаясь терминологией Трампа, сделки со всеми. Всем было понятно… «Майн кампф» (запрещён в РФ) вышел раньше. Всем было понятно о его планах еще до того, как нацисты пришли к власти в Германии.

Тем не менее, вот этот период, вторая половина 30-х годов, был периодом умиротворения агрессора. Известно, чем эта политика закончилась. В этом отношении исторические аналогии верны, сейчас в общем-то, все то же самое.

Германия начинала именно так: с отрицания системы международного права, «несправедливости» Версальско-Вашингтонской системы», – напомнил Багдасарян.

«И, в общем-то, чего стоили эти все договоренности Гитлера?

Ну, допустим, заключили договоренности. И эти договоренности могут показаться даже устраивающими российскую сторону. Но что мешает эти договоренности отменить? Вообще нет никаких гарантий их соблюдения.

Даже более того, есть гарантии, что они не будут соблюдаться, эти договоренности. Они просто забыты, как будто их не было. Они будут их истолковывать, как им надо, отвергнут под любым надуманным предлогом», – подытожил историк.

