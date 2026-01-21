За стол не пустят: ПАСЕ намерена держать Каспарова и Ходорковского в строгости и на самообеспечении

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров «немного агрессивен, но популярен», но его никто не сделает лидером так называемой «российской платформы» в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос сообщал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему от имени высокопоставленного украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Допустим, Каспаров сделает заявление, как будто он лидер платформы. Тогда для него будут последствия со стороны ассамблеи, потому что он не может притвориться председателем платформы. Он им не является», – сказал Русопулос.

Он допускает, что Каспаров находится под влиянием олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, но рассказал, как после разборок, устроенных им сотоварищи в парижском ресторане, «был строг» с представителями российской политэмиграции.