Трамп: На НАТО никакой надежды – штампуем «Пэтриоты» и «Томагавки»

Америка будет без оглядки на НАТО накапливать системы ПРО «Пэтриот», ракеты «Томагавк» и бомбардировщики-невидимки, потому что не уверена, что в нужное время альянс придёт на помощь.

Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема с НАТО в том, что мы на 100% будем на их стороне. Но я не уверен, что они будут воевать за нас. Допустим, позвонят и скажут: «На нас напали вот эти и вот эти». Я не уверен, что если мы им позвоним, они нам придут на помощь. Даже после всех этих денег, которые мы отдали, они за нас стоять не будут», – сказал Трамп.

Он добавил, что США наращивают производство вооружений.