Уиткофф летит в Москву с комментарием: «Это русские попросили»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сделал заявление, что он и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вылетят в Москву в четверг.

Новость вызвала резонанс, позже Уиткофф дал на этот счёт комментарий «Bloomberg», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них идёт война, и поэтому они стреляют друг в друга. И мы этого не одобряем. Вот, почему мы так усердно работаем во имя мира. Мы считаем, что люди страдают с обеих сторон. Там холодно – и отсутствие отопления, это ужасно. И мы должны исправить все эти вещи», – сказал Уиткофф.

Ведущая в ответ предположила, что российская сторона затягивает переговоры.