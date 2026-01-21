«Украина продана»: Зе-режим засекретил окончательную сделку – Бондаренко

Детали подписанной Украиной с США так называемой ресурсной сделки неспроста держатся в тайне.

Об этом в беседе с видеоблогером Натальей Воронцовой заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никто не знает, что подписали, кроме именно подписантов. Это государственная тайна, к которой не были допущены даже депутаты, которые ратифицировали, не глядя, проголосовали за кота в мешке. Что касается того, что Трамп сказал, что 800 миллиардов или триллион сделка будет, понятное дело, этих денег Украина не получит», – сказал эксперт.

По его словам, этой цифру Трамп демонстрирует американскому бизнесу, показывая, сколько можно заработать на украинских недрах, предлагая рассматривать Украину как своего рода акционерное общество.

«Вы можете купить акции на 200 миллионов, вы можете купить на 200 миллиардов. В зависимости от того, сколько вы внесёте из этого триллиона, столько и получите. Но деньги будут идти Трампу, деньги будут идти США. А США потом будут думать, может выделить Украине некий грант на восстановление, не знаю, некой железной дороги или модернизацию какого-то завода.

То есть Украина на сегодняшний день фактически продана», – резюмировал Бондаренко.