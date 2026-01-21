Живов оценил шансы на успех нового «контрнаступа» ВСУ, обещанного Сырским

21.01.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Украинское командование может попытаться организовать очередной «контрнаступ», сконцентрировав удар на Донбассе либо на «старых» регионах, но шанса на то, что он будет для нее успешным, нет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Могут попробовать, наверное, накопить какие-то отдельные силы до нескольких десятков тысяч человек. И снова на одном из участков фронта, будь это северная часть фронта, российский регион или, может быть, Донбасс, где-то попробовать контрнаступать, ограничено.

Вот, наверное, это максимум, на что они сейчас готовы и способны в целом. С учетом того, что по украинским тылам наносится мощнейшее огневое воздействие, электричества нет, тепла нет, предприятия, на которых выпускаются дроны, снаряды и ремонтируется техника, постоянно уничтожаются, постоянно наносятся удары.

То есть рано или поздно это должно оказать максимальный сковывающий эффект не только на действия ВСУ, но и в целом по украинской экономике и государственности», — отметил Живов.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский в интервью украинским пропагандистам анонсировал наступательные операции:

«Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу. Потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружения, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия».

