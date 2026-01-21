Трамп в ударе: «Эта швейцарская, наверное, премьер-министр меня стала раздражать»

Президент США Дональд Трамп выступил с откровенными оскорблениями в адрес европейских лидеров. Помимо Эмманюэля Макрона, под раздачу попала и представитель принимающей стороны на форуме в Давосе Карин Келлер-Зуттер — в 2025-м году она была главой исполнительной власти (президентом Федерального совета Швейцарии).

Речь звучала в контексте критики европейской политики в целом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас в Швейцарии, небольшая история. Они делают прекрасные часы Rolex и всякое такое, но они ничего не платили США. У нас был дефицит на 41 млрд с этим прекрасным свободным местом. Я сказал: «Давайте поставим 30% тарифов на них»… И, наверное, премьер-министр позвонила мне – и она раз за разом повторяла и говорила: «Нет, вы не можете этого сделать, 30% вы не можете их ввести, потому что мы очень маленькая страна». Я говорю: «Да». Вы, может быть, маленькие, но дефицит огромный для вашей страны. Она говорит: «Нет-нет-нет, не делайте». Она продолжала и продолжала это повторять», – глумился Трамп над «союзниками».

Эпатажный президент пошёл дальше.