«Вы – глупцы, на которых Китай заработал состояние» – Трамп поглумился над ЕС в Давосе
Энергетический кризис в Европе привёл к резкой деградации всей их экономики.
Об этом в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нужно двигаться в сторону атомной энергетики. Мы видели, как каждая европейская страна сталкивалась с последствиями зеленого мошенничества. Ну что ж, разрушайте ваши земли.
Сегодня Германия вырабатывает на 22% энергии меньше, чем в 2017 году. Цены на электричество выросли на 64%. Британия производит лишь треть от того, что она вырабатывала 10 лет назад. И они сидят на Северном море. Это один из крупнейших резервов во всем мире. Они его не используют.
Именно поэтому их энергетика в катастрофическом положении, очень высокие цены. Просто позвольте бурить! Цены на электричество просто абсурдные. Выросли на 139%», – сказал Трамп.
«У них ветряки всюду стоят в Европе. И они просто проигравшие. Я обратил внимание, что чем больше в стране ветряков, тем больше страна теряет финансово, тем меньше она преуспевает.
Китай производит практически все ветряки. И я не мог найти ни одного ветряка в Китае. Они очень умные: продают это за целое состояние глупцам, а сами это не используют.
А в основном они используют уголь, нефть, газ. Начали смотреть в сторону атомной энергетики в какой-то степени. Они чувствуют себя хорошо, зарабатывают целое состояние, продавая ветряки.
И я думаю, что это приведет неизвестно к чему. Неужели люди продолжат это все покупать? Эти ветряки убивают птиц и разрушают ландшафт. Глупцы! Последствия такой разрушительной политики – это снижение уровня жизни, снижение рождаемости, увеличение эмиграции», – подытожил он.
