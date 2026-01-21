«Мы очень славно договариваемся» – Трамп раздаёт фантастические обещания Венесуэле
За полгода «сотрудничества» со Штатами Венесуэла якобы заработает больше денег, чем за последние 20 лет.
Об этом в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы произвели 730 миллионов баррелей нефти, и еще 50 взяли у Венесуэлы. 20 лет тому назад Венесуэла была прекрасной страной, а сегодня у них проблемы.
Однако мы им будем помогать, и эти 50 миллионов баррелей будут разделены с ними, и они будут зарабатывать больше денег, чем они когда-то зарабатывали. У нас налаживается фантастическое сотрудничество.
После того, как закончилась наша спецоперация, они сказали: давайте договоримся. И мы это делаем. Венесуэла будет зарабатывать больше денег. За ближайшие полгода они заработают больше, чем за последние 20 лет.
Ведущие нефтяные компании к нам присоединились, и это очень приятно видеть», – сказал Трамп.
Он пообещал сильное падение цен на бензин по всему миру.
«Во многих странах цена за галлон бензина 2.30, и скоро это будет менее 2 долларов за галлон. Во многих штатах цена уже сократилась, даже где-то есть 1 доллар 95 центов. Такие цифры никто не слышал в последние годы!», – добавил президент США.
