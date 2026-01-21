«Мы очень славно договариваемся» – Трамп раздаёт фантастические обещания Венесуэле

Вадим Москаленко.  
21.01.2026 19:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 183
 
Венесуэла, Дзен, Дипломатия, ЕС, Нефть, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Швейцария


За полгода «сотрудничества» со Штатами Венесуэла якобы заработает больше денег, чем за последние 20 лет.

Об этом в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За полгода «сотрудничества» со Штатами Венесуэла якобы заработает больше денег, чем за последние 20...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы произвели 730 миллионов баррелей нефти, и еще 50 взяли у Венесуэлы. 20 лет тому назад Венесуэла была прекрасной страной, а сегодня у них проблемы.

Однако мы им будем помогать, и эти 50 миллионов баррелей будут разделены с ними, и они будут зарабатывать больше денег, чем они когда-то зарабатывали. У нас налаживается фантастическое сотрудничество.

После того, как закончилась наша спецоперация, они сказали: давайте договоримся. И мы это делаем. Венесуэла будет зарабатывать больше денег. За ближайшие полгода они заработают больше, чем за последние 20 лет.

Ведущие нефтяные компании к нам присоединились, и это очень приятно видеть», – сказал Трамп.

Он пообещал сильное падение цен на бензин по всему миру.

«Во многих странах цена за галлон бензина 2.30, и скоро это будет менее 2 долларов за галлон. Во многих штатах цена уже сократилась, даже где-то есть 1 доллар 95 центов. Такие цифры никто не слышал в последние годы!», – добавил президент США.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить