«Мы очень славно договариваемся» – Трамп раздаёт фантастические обещания Венесуэле

За полгода «сотрудничества» со Штатами Венесуэла якобы заработает больше денег, чем за последние 20 лет.

Об этом в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы произвели 730 миллионов баррелей нефти, и еще 50 взяли у Венесуэлы. 20 лет тому назад Венесуэла была прекрасной страной, а сегодня у них проблемы. Однако мы им будем помогать, и эти 50 миллионов баррелей будут разделены с ними, и они будут зарабатывать больше денег, чем они когда-то зарабатывали. У нас налаживается фантастическое сотрудничество. После того, как закончилась наша спецоперация, они сказали: давайте договоримся. И мы это делаем. Венесуэла будет зарабатывать больше денег. За ближайшие полгода они заработают больше, чем за последние 20 лет. Ведущие нефтяные компании к нам присоединились, и это очень приятно видеть», – сказал Трамп.

Он пообещал сильное падение цен на бензин по всему миру.