Если ВСУ повторно захватят и удержат Купянск, в городе будет установлен памятник колумбийским наемникам, которые участвовали в «контрнаступе» на стороне бандеровцев.

Такое мнение в репортаже антироссийского пропагандистского издания «Новое время» поддержал командир 4-го батальона бригады «Хартия» Гамлет Авагян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Командир на ломанном украинском рассказал, что в его подразделении воюет очень много иностранцев, особенно из Латинской Америки.

В ролике приводятся комментарии некоторых из них. Смысла цитировать их нет. В материале, прошедшем военную цензуру, все говорят как по копирку примерно одно и то же: «Зашли в Купянск, зачистили объект, русские воюют плохо».

Автор поинтересовался у Авагяна, насколько соответствует действительности, что приток иностранцев в ВСУ сократился.

«Я бы так не говорил, что меньше. И уже многие бригады работают над этим. Во многих бригадах уже присутствуют [иностранцы], как бы все нормально, все хорошо. Двигаются, парни воюют, показывают результаты», – сказал наемник.

Он считает, что число иностранцев «можно и нужно» увеличить. При этом ни он, ни автор не стали говорить, что приток украинцев в ВСУ сокращается, растет лишь количество дезертиров, а потому приходится делать ставку на наемников. 

Пропагандист, заметив, что уже ни для кого не секрет, что в Купянске с русскими воюют колумбийцы, сказал, что слышал предложение возвести в их честь памятник в этом городе.

«Конечно, нужно это делать. Это такая честь для них будет и уважение», – согласился Авагян.

