Председатель ПАСЕ переложил на Бога всю «ответственность за Путина»

Председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос расстроен тем, что США поддерживают, как он считает, президента РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему от имени высокопоставленного украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Моя главная тревога заключается в том, что теперь они пользуются поддержкой великой державы, которой являются США. А у Трампа осталось еще три года президентства. И если он по-прежнему будет поддерживать режим Путина, то дела пойдут гораздо сложнее не только для Украины, но и для всей Европы», – делился тревогами Русопулос.

Его надежды только на сопротивление Украины, хотя он честно предупреждает собеседника, что ЕС заменить США не сможет.

«Мы не можем спрашивать Бога, какие у него планы на Путина, и не можем спросить у его врачей. К сожалению, все до сих пор кажется очень стабильным. И в России нет сил, чтобы противостоять ему и свергнуть его. Кто посмеет свергнуть Путина?», – сокрушался Русопулос.

