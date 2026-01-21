Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Так называемая «российская платформа», состоящая из иноагентов, террористов и экстремистов будет создана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) к концу января.

Об этом председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос сообщал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему от имени высокопоставленного украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это всегда одни и те же люди. Например, Владимир Кара-Мурза, которого, как вы знаете, арестовали, а затем освободили. Есть еще пара человек. Мы их проверили. Мы знаем, что они давно находятся за пределами России и выступают против Путина. Это доказано их действиями. Мы должны быть очень осторожны», – сказал Русопулос.

Он выразил готовность согласовывать состав «платформы» с Киевом и пообещал выслать киевскому собеседнику ее список. Русопулос пояснил, что на Западе знают только троих кандидатов: бывшего шахматиста Гарри Каспарова, «веселую вдову» Юлию Навальную и «имевшего отношения с Байденом» Владимира Кара-Мурзу. Остальные иноагенты будут тщательно проверяться и служить просто массовкой.

Спикер намерен лично руководить этой публикой. Для надежности 12 русских «делегатов» укрепят 10 европейцами. Главное для Русопулоса, чтобы представители официальной власти России не вернулись в ПАСЕ.