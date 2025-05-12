«Генштабу виднее» – Трухан советует не бояться возможного перемирия

Россия может согласиться на заключение перемирия, если Генеральный штаб ВС РФ решит, что оно будет выгодно для армии.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поэтому они (Запад и Зеленский) и верещат, что давайте сначала перемирие, а потом, а мы пока их перевооружим, переоснастим, будут переговоры. Ну, во-первых, даже «перевооружим и переоснастим» нам бояться нечего… им нечем. Потому что у нас подсвечивают какие-то отдельные вундервафли: «Вот, сейчас им дадут самолётики, они будут сильными». Вон F-16 сколько уже передали, что-то там как-то не посильнело. То же самое будет, потому что здесь вопрос в создании единой группировки, там должно быть все – танки, пушки, самолеты, бронемашины и все-все-все. А не только что-нибудь одно. Им не хватит времени, это однозначно», – сказал Трухан.