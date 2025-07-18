Генерал ГУР: Появились предпосылки выхода США из Украины, как из Афганистана

Анатолий Лапин.  
18.07.2025 13:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


США сворачивают свою деятельность на Украине и хотят бросить ее, как когда-то Афганистан.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающего офис президента Украины пропагандиста-русофоба Сергея Иванова заявил бывший замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США сворачивают свою деятельность на Украине и хотят бросить ее, как когда-то Афганистан. Об...

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«Мы видим, что Штаты, к сожалению, почему-то решили отойти от такого гегемона мирового. Это первые признаки, как когда выходили из Афганистана, и на попустительство талибам бросили своих союзников.

Теперь мы также видим, звучат также заявления, что нам нужны снаряды, это европейские проблемы, Украина – европейская страна, пусть они решают свои проблемы самостоятельно», – заявил Павленко.

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