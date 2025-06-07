«Где дроны, Умеров?»: из-за дефицита беспилотников в ВСУ, Франция будет производить их прямо на Украине

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Le Monde пишет, что Париж запустит производство дронов непосредственно на территории Украины. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню, назвал такую инициативу французских автопромышленных и оборонных предприятий «беспроигрышным партнерством».

По словам министра, речь идет о сотрудничестве между одной из ведущих французских автомобилестроительных компаний (ее название он предпочел не раскрывать) и профильным предприятием оборонного сектора малого или среднего масштаба.

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«Совместными усилиями они создадут производственные мощности в Украине, где и будут собираться дроны», — сказал глава оборонного ведомства.

Типы и конкретное назначение беспилотников Лекорню также не уточнил, однако подчеркнул: часть продукции будет передаваться украинским военным, другая — предназначена для использования в самой Франции.

По его словам, французские войска смогут применять эти дроны в ходе регулярных учений, максимально приближенных к условиям, в которых сегодня воюет Украина.

Для ВСУ эта инициатива французов придется, как нельзя кстати. Ведь, как сообщает украинская версия ВВС, армия Киева испытывает сильный дефицит FPV-дронов.

«Еще год назад мы могли себе позволить запускать по 100 FPV в день, теперь такого и в помине нет», – вздыхает командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин.

Его слова подтверждают еще десятки офицеров ВСУ, с которыми пообщалась BBC Украина.

Издание отмечает, что беспилотники-камикадзе очень важны для удержания фронта в Украине, постепенно продавливаемого российской армией.

«На фоне диверсионных операций с применением FPV-дронов, таких как «Паутина», тезис, что этой весной Украина впервые начала отставать от России по количеству и качеству беспилотников, может прозвучать удивительно. Однако именно такой тезис как публично, так и не под запись озвучивают известные украинские эксперты, военные и специалисты по БПЛА», – говорится в публикации.

В первую очередь они говорят о «провисании» в качестве и количестве FPV-дронов, которые должны обеспечить создание и содержание «killzone», то есть «мертвой» территории глубиной 10-15 км на линии фронта, которая сделала бы невозможным продвижение российской пехоты.

И это при том, что власти Украины признают: беспилотники – основное средство поражения для ВСУ, обеспечивающее уничтожение почти 80% целей. Согласно публичным заявлениям чиновников, их производство наращивается, озвучены возможности – около 10 млн. в год. Правда, до фронта они в таком количестве почему-то не доходят.

«Хочу «поблагодарить» министерство обороны – за три месяца Третья штурмовая бригада не получила ни одного FPV-дрона. Нам не хватает. Без FPV, которые поставляло государство, мы нормально так “просохли” за эти три месяца», – заявил в середине мая командир упомянутой бригады.

Это заявление наделало шум и только после нее бригаде выделили необходимое количество дронов, добавляет издание. Однако системной проблемы это не разрешило.

Дело в том, что около 500 подразделений БПЛА, функционирующих в ВСУ, имеют смешанную модель обеспечения дронами. Условно ее можно выделить 30/30/30. То есть, примерно треть беспилотников военные части получают напрямую от Минобороны, а остальное покупают сами или получают от волонтерских фондов.

«Из общего количества дронов те, которые мы получили централизованно от государства, – это ⅓. Еще треть – это купленные за деньги, которые зашли на счет части, и треть – дроны, полученные за счет поддержки гражданских» – объясняет ВВС Украина капитан Юрий Федоренко (позывной «Ахиллес»).

Главное «проседание» этой весной случилось с той третью, которую должно обеспечить централизованные поставки от государства, поясняет Федоренко.

«Есть объективные причины, почему произошла задержка с поставкой, но есть и субъективные», – добавляет он. К последним. относится бюрократическая волокита с финансированием и контрактированием БПЛА в этом году.

«Это выглядит так: сегодня у нас деньги есть, потому что партнеры дали, мы заказали, но то, что мы заказали, будет в войсках через два месяца».

Появление дефицита дронов этой весной подтверждает в разговоре с BBC Украина командир батальона беспилотных систем 58-й мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин.

«В прошлом году мы себе спокойно позволяли уничтожать в день по 11-17 единиц техники. Мы могли себе позволять использовать, если были активные боевые действия, на день по 100 FPV-шек, и их качество было более-менее нормальное, то есть 7-8 из 10 попадали в цель. Сейчас этого нет», – жалуется он.

Комбат говорит, что сейчас потребность подразделения в месяц составляет 2200-2500 дронов, но от государства он получает мизер. Большинство БПЛА бойцы батальона вынуждены покупать сами непосредственно у производителей. Пока эта возможность – самостоятельно закупать необходимое вооружение у производителей – фактически удерживает ситуацию от критической.

При этом, как отмечает издание, Агентство оборонных закупок Минобороны Украины, в своем комментарии ВВС Украина, фактически отрицает «проседание» процесса закупок БПЛА в текущем году..