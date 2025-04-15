Европейская оборона: конвейер не справляется с военными заказами, а армиям не хватает солдат

Сергей Рыжов.  
15.04.2025 13:07
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, ЕС, Политика, Экономика


Немецкое издание Der Spiegel утверждает, что Бундесверу необходимо 100 000 дополнительных резервистов.

«Генеральный инспектор Карстен Бройер хочет как можно скорее обеспечить оперативную готовность Бундесвера. В дебатах о нехватке кадров Бройер рассчитывает на увеличение численности личного состава, в первую очередь за счет резервистов», – говорится в публикации.

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Немецкое издание Der Spiegel утверждает, что Бундесверу необходимо 100 000 дополнительных резервистов. «Генеральный инспектор...

Ранее в интервью Welt am Sonntag Бройер заявлял, что Бундесвер будет придерживается цели в 200 000 действующих солдат.

«Я также не вижу, что рынок труда обеспечит большее количество военнослужащих в связи с демографическими изменениями».

Отмечается, что в настоящее время в Бундесвере служат около 182 000 солдат. Однако к концу десятилетия бундесвер готов подготовить еще около 100 000 солдат в качестве резервистов.

Однако, добавляет издание, эти резервисты «не могут быть просто набраны на рынке труда».

«Вот почему мы должны полагаться на военную службу – в любой форме», — сказал Бройер. – «Будет ли это обязательная или добровольная служба — вопрос сугубо политический».

По словам Брейера, исходя из обязательств НАТО и роли Германии как логистического центра для развертывания войск на восточном фланге, можно сделать вывод о общей потребности в 460 000 солдат и резервистов.

Учитывая, что необходимо набрать около 200 000 действующих солдат, потребуется 260 000 резервистов. В настоящее время Бундесвер располагает «постоянным резервом в 60 000 резервистов в структурах, которые сейчас пополняются».

Кроме того, немецкой армии потребуется еще 100 000 резервистов из числа 800 000 бывших солдат, покинувших службу в течение последних лет.

Тем временем, Financial Times сообщает, что Европа не справляется с повышенным спросом на вооружения. Для того объема боеприпасов и военной техники, который запланировал Брюссель, просто нет ни производственных мощностей, ни рабочих рук.

В частности, портфель заказов европейского оружейного концерна MBDA разросся до 37 млрд евро, но для его выполнения нынешними темпами потребуется около семи лет.

Концерн, о котором идет речь, наиболее известен производством крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG.

«Входящие в концерн страны не всегда приходят к общему мнению в угоду защиты своих позиций. К примеру, при производстве зенитных ракет дальнего радиуса действия Aster оружие на различных этапах сборки несколько раз перевозится через Альпы – между территориями Франции и Италии. Но когда глава MBDA предложил упростить производственную структуру, Париж отверг эту идею. Во Франции восприняли реорганизацию как угрозу своему лидерству», – говорится в публикации.

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