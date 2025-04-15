Европейская оборона: конвейер не справляется с военными заказами, а армиям не хватает солдат
Немецкое издание Der Spiegel утверждает, что Бундесверу необходимо 100 000 дополнительных резервистов.
«Генеральный инспектор Карстен Бройер хочет как можно скорее обеспечить оперативную готовность Бундесвера. В дебатах о нехватке кадров Бройер рассчитывает на увеличение численности личного состава, в первую очередь за счет резервистов», – говорится в публикации.
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Ранее в интервью Welt am Sonntag Бройер заявлял, что Бундесвер будет придерживается цели в 200 000 действующих солдат.
«Я также не вижу, что рынок труда обеспечит большее количество военнослужащих в связи с демографическими изменениями».
Отмечается, что в настоящее время в Бундесвере служат около 182 000 солдат. Однако к концу десятилетия бундесвер готов подготовить еще около 100 000 солдат в качестве резервистов.
Однако, добавляет издание, эти резервисты «не могут быть просто набраны на рынке труда».
«Вот почему мы должны полагаться на военную службу – в любой форме», — сказал Бройер. – «Будет ли это обязательная или добровольная служба — вопрос сугубо политический».
По словам Брейера, исходя из обязательств НАТО и роли Германии как логистического центра для развертывания войск на восточном фланге, можно сделать вывод о общей потребности в 460 000 солдат и резервистов.
Учитывая, что необходимо набрать около 200 000 действующих солдат, потребуется 260 000 резервистов. В настоящее время Бундесвер располагает «постоянным резервом в 60 000 резервистов в структурах, которые сейчас пополняются».
Кроме того, немецкой армии потребуется еще 100 000 резервистов из числа 800 000 бывших солдат, покинувших службу в течение последних лет.
Тем временем, Financial Times сообщает, что Европа не справляется с повышенным спросом на вооружения. Для того объема боеприпасов и военной техники, который запланировал Брюссель, просто нет ни производственных мощностей, ни рабочих рук.
В частности, портфель заказов европейского оружейного концерна MBDA разросся до 37 млрд евро, но для его выполнения нынешними темпами потребуется около семи лет.
Концерн, о котором идет речь, наиболее известен производством крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG.
«Входящие в концерн страны не всегда приходят к общему мнению в угоду защиты своих позиций. К примеру, при производстве зенитных ракет дальнего радиуса действия Aster оружие на различных этапах сборки несколько раз перевозится через Альпы – между территориями Франции и Италии. Но когда глава MBDA предложил упростить производственную структуру, Париж отверг эту идею. Во Франции восприняли реорганизацию как угрозу своему лидерству», – говорится в публикации.
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