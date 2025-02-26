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Контора «Рога и копыта», простите, Украинский кризисный медиацентр представил результаты исследования «мифов» об Одессе.

Как рассказал координатор пресс-центра «копыт» Игорь Стомбол, «исследование называется «Мифы и нарративы российской пропаганды, которые разрушают украинскую идентичность на юге и востоке Украины. Опровержение и разоблачение».

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« Мы выбрали два самых ярких мифа — «создание Одессы Екатериной II» и о «важности фигуры Александра Пушкина для истории Одессы», привлекали для их развенчания местных историков и специалистов Украинского института национальной памяти. Результатом исследования стал ряд материалов. Дело в том, что российская пропаганда более двух веков утверждала, что Одесса была основана именно российской императрицей Екатериной II, но, как настаивают историки, это не так», – заявил Стомбол.

В который раз цитировать бред о раскопке Черного моря и поселениях древних укров в роучах из воробьиных перьев — ну а каким еще может быть «ряд материалов»? — я не буду.

Интересно другое. А именно — вопрос: кто в очередной раз профинансировал шизофазию в духе «историка» Бебика, утверждавшего, что Будда был украинцем, если USAID больше не подает, и не только по четвергам?..

Вот тут самое смешное, ведь внести лепту в «создание правдивой истории Одессы» решил эстонский фонд International Practitioners`Partnership Network.

Ну прямо как в неприличном анекдоте про эстонца в мужской бане, когда он перевозбудился и его спросили:

— Ты что, гей? — Нет, это от фильма с голыми бабами! — Но тут же нет телевизора! — Так я вчера посмотрел фильм!

Но дело-то благое — историческое, едрить его, исследование об украинской Одессе!

— Сколько у нас шпаг! — Четыре! — Сколько у нас мушкетов? — Четыре! — Так кто же мы? — Вооруженные силы Эстонии!

…и «летописцам» вот еще помогаем. Кто же, как не мы?!.

Представители эстонского фонда похвалили всех «ксенофонтов», участвовавших в «научном изыскании», но более других отметили таких «выдатных историков» как Тарас Гончарук и Сергей Гуцалюк.

Первый — махровый нацист, заявивший после трагедии 2 мая «о полном уничтожении в регионе русского быдла». За что был отловлен неизвестными народными мстителями, раздет догола и избит до полусмерти.

Второй, собственно, частый герой наших публикаций, смотрящий по Одессе от института нацпамяти — «стойко держится на задних лапах и с увлечением ест селедку».

Ну и остальные «историки», об эволюционном тупике которых говорит коллективная фотография.

Короче, «вся деревня сбежалась посмотреть на то, как эстонские партизаны ползут в тыл врага».

Но что еще интересно — а укры сами-то хоть когда-нибудь тратились на научные труды о самих себе? Не слышу ответа, ась?..