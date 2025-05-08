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Для того, чтобы боевые действия на Украине были остановлены, украинскому президенту нужно поехать в Москву и в процессе разговора с российским лидером Владимиром Путиным устранить первопричины войны.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из России журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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