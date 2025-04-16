Дроны атаковали Одессу: поражена инфраструктура и склады

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Сегодня ночью российские беспилотники нанесли очередной удар по объектам на подконтрольной киевскому режиму Одессе.

Отслеживающий прилеты и работу ПВО местный паблик «Типичная Одесса» сообщает о нескольких попаданиях и публикует подтверждающие снимки.

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«Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате удара повреждение гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома», – написал глава областной военной администрации Олег Кипер.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал, что ночь в городе были слышны сильные взрывы.

Кроме того, он уточнил, что кроме инфраструктуры поражены «складские помещения».

Портал «Одесская жизнь» тоже пишет о масштабной атаке, признавая, что «есть как удачно сбитые цели, так и прилеты».