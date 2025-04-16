Дроны атаковали Одессу: поражена инфраструктура и склады

Игорь Шкапа.  
16.04.2025 08:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 371
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Сегодня ночью российские беспилотники нанесли очередной удар по объектам на подконтрольной киевскому режиму Одессе.

Отслеживающий прилеты и работу ПВО местный паблик «Типичная Одесса» сообщает о нескольких попаданиях и публикует подтверждающие снимки.

Сегодня ночью российские беспилотники нанесли очередной удар по объектам на подконтрольной киевскому режиму Одессе....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате удара повреждение гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома», – написал глава областной военной администрации Олег Кипер.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал, что ночь в городе были слышны сильные взрывы.

Кроме того, он уточнил, что кроме инфраструктуры поражены «складские помещения».

Портал «Одесская жизнь» тоже пишет о масштабной атаке, признавая, что «есть как удачно сбитые цели, так и прилеты».

«Также сообщается о большом пожаре в городе», – сообщает ресурс.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить