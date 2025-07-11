Четыре страны-соседа Украины устроили бунт против Киева и «высокомерной» фон дер Ляйен

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Четыре «прифронтовые» страны ЕС – Польша, Венгрия, Словакия, а также Болгария – подписали на уровне министров сельского хозяйства призыв к Брюсселю пересмотреть подписанное соглашение с Украиной о льготных условиях поставок аграрной продукции.

Позже документ поддержали власти Венгрии, сообщает польский портал Top Agrar, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние годы высокий объем украинского сельскохозяйственного импорта существенно нарушил рынки в наших странах. Негативные последствия этого импорта очевидны, поскольку они подрывают конкурентоспособность местных производителей, приводят к сбоям на рынке, потере наших традиционных экспортных направлений», – говорится в заявлении министров.

В документе отмечается, что новое соглашение с Украиной было заключено без консультаций со странами, граничащими с Украиной. Это тревожный прецедент.

«Мы подчеркиваем, что предлагаемое увеличение тарифных квот (TRQ), особенно для сахара, птицы, яиц, пшеницы, кукурузы и меда, превышает ожидания».

Кроме того, подписанты требуют от Брюсселя обязать Украину ежегодно отчитываться, каким образом она приведет свою продукцию к стандартам Евросоюза.

«Мы должны быть уверены, что Украина будет постепенно корректировать свои стандарты в отношении использования пестицидов, здоровья животных или ветеринарных препаратов. Текущие декларации говорят о в 2028 годе – это слишком поздно. Мы хотим ежегодных отчетов о прогрессе», – заявил на встрече в Будапеште министр Чеслав Топорски.

Авторы заявления настаивают, что страны, граничащие с Украиной, должны иметь право на индивидуальную защиту рынка. Министры призывают Еврокомиссию согласиться на введение индивидуальных импортных квот для каждого государства и возможность автоматической блокировки импорта после превышения этих квот.

В защиту польских фермеров выступил и депутат Европейской народной партии Христофор Гетман, написавший в письме Урсуле фон дер Ляйен: