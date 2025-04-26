Бундесвер готовится к войне с Россией: перебросить солдат на восток помогут Deutsche Bahn и Lufthansa

Сергей Рыжов.  
26.04.2025 09:52
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, Политика, Россия


Немецкое издание Handelsblatt пишет: чтобы перебросить достаточное количество солдат и техники на восток в случае альянса с НАТО, бундесвер ведет конфиденциальные переговоры и просит поддержки с крупными гражданскими компаниями, такими как Deutsche Bahn, Lufthansa и  Rheinmetall.

По информации издания, потребность немецкой армии в первую очередь сосредоточена на ее логистических возможностях по транспортировке сил, боеприпасов и военной техники в случае войны России с НАТО.

Немецкое издание Handelsblatt пишет: чтобы перебросить достаточное количество солдат и техники на восток в...

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В своей Стратегии национальной безопасности до 2023 года правительство Германии определило роль Германии как «логистического центра» для НАТО. В случае конфликта стране пришлось бы снабжать десятки тысяч солдат союзников на пути к восточному флангу – в условиях большого цейтнота.

«Бундесвер полагается почти исключительно на гражданских поставщиков услуг для логистической транспортировки военных грузов и материальных средств за пределы кризисных зон», — подтверждает Оперативное командование бундесвера по запросу.

«При морском и воздушном транспорте для сверхшироких и сверхтяжелых материалов это даже на 100 процентов».

Отмечается, что даже а в кризисных зонах Бундесвер по-прежнему в значительной степени зависит от коммерческих транспортных услуг.

Handelsblatt поговорил с людьми, знакомыми с ходом переговоров. Перед Бундесвером стоят огромные задачи – даже за пределами логистики, утверждают конфиденты газеты. Согласно отраслевой информации, ведутся переговоры о том, возьмет ли летная школа Lufthansa на себя базовую подготовку пилотов истребителей.

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