Буферные зоны пока чётко не определены: ключи к прорыву фронта ещё не подобраны – Живов

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Пока российские военнослужащие не подобрали ключ к фронту, чтобы с уверенностью говорить о границах буферных зон или освобождении очередных регионов.

Об этом заявил политолог, волонтер и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создание буферных зон – комплексный вопрос, на который сейчас даже в Кремле не могут ответить до конца. Есть предположение, как он будет развиваться. Думаю, что мы пойдём по пути эскалации. Америка, судя по всему, решила уходить в сторону. Думаю, что американцы продолжат продавать своё оружие Украине через Европу. То есть плательщиком будет Европа, а воевать – украинцы», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, освободить шесть или восемь регионов Украины – это очень амбициозная задача.

«Четыре региона освободить задача сложная. Подчёркиваю, после прихода Белоусова многое в армии стало меняться к лучшему, особенно в области систем ПВО, эффективности ракетных ударов, борьбы с вражескими РСЗО, стратегическими БПЛА. Это всё прямо на наших глазах становится лучше. Но пока ключей к фронту мы не подобрали, это объективно. Мы их ищем, силами инициативных старших офицеров думаем над этим. Даже недавно всерьёз обсуждали возможность создания землеройной машины, которая могла бы заменить собой трубы, по которым наши военнослужащие иногда проводят наступление. Но пока ключей не подобрали», – подчеркнул Живов.

Он добавил, что только вернулся из зоны СВО в районе Бахмута, где идут тяжёлые позиционные бои. И, в основном, это бои дронов.